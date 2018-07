‘Bassen’ winnen bij vijf- en zesjarigen

Bij de zesjarigen werd er een spannende strijd geleverd. Alleen de achttienjarige Bas Moerings wist onder de 31 seconden te rijden in de tweede fase. Hij zadelde voor deze rubriek de door de familie Moerings zelfgefokte tweede bezichtigingshengst Hervesther (v. Elvis ter Putte), waarmee hij afgelopen winter Nederlands kampioen werd in de klasse M.

Opnieuw aan elkaar gewaagd

Ook de tweede plaats was voor een KWPN’er. De Plot Blue-zoon Hot Bluebird liep onder William Rekert naar de tweede tijd van precies 31 seconden. Een leuk feitje Hervesther en Hot Bluebird troffen elkaar vorig jaar ook al in de top vijf op Future Champions Week Young Horses.

De bij het Zweedse stamboek ingeschreven Ginette (v. Non Stop) eindigde met haar ruiter Bert Jan van de Pol als derde.

Dubbelslag Knijf

Bas Knijf snelde met de Charisma-zoon It’s Me naar de winnende tijd van 33,87 seconden. Met zijn andere troef Irocca van de Postbaan (v. Montender 2) was Knijf bijna twee seconde langzamer, maar het was voldoende om de concurrenten op afstand te houden.

Nederlandse driekleur zegeviert

Op 0,3 seconden afstand van Knijf volgde Rob van Bussel met de Casall-dochter Fee. Ook bij de vijfjarigen was Moerings succesvol. Met Ipsthar (v. Denzel van ’t Meulenhof), die uit dezelfde stam komt als Hervesther, werd Moerings vierde. De Nederlandse top vijf werd compleet gemaakt door Nadieh Plegt met Isanne (v. Dakar VDL).

