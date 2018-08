In totaal kwamen er 33 veulens en 3 embryo’s onder de hamer van de veilingsmeester. Gemiddeld werd er op de veiling verkocht voor 13.500 euro.

Goede doel

Volgens jaarlijkse traditie werd er op Foal Auction 111 een liefdadigheidsschenking gedaan. Dit jaar was het goede doel een internaat voor kinderen met gehoorproblemen in Bila Tserkva. Het was Jan Willem Baas van Tracomex B.V. dat zorgde voor het hoogste bod ter waarde van 3.000 euro.

Lansinks Ta Belle van Sombeke

Al het tweede veulen, Surprise van d’Hemelse Breedte, werd de veilingtopper voor 19.000 euro. Dit merrieveulen van Untouchable komt uit de stam van Ta Belle van Sombeke. Ta Belle sprong op internationaal 1,60 meter niveau onder Jos Lansink. Het duo won onder andere de driesterren Grote Prijs in Zuidlaren.

Twee keer 17.000 euro

Helsinki van de Molendreef en Crumble van ’t Ameldonk waren ook erg populair voor 17.000 euro. Helsinki, een moderne Halifax van de Kluizebos uit de moederlijn van Coral Reef Via Volo, gaat de stallen van Carmen Christiaensen versterken. De Comme Il Faut-zoon Crumble, uit de 1.45 meter-springpaard Dorina du Domaine, verhuist naar de Verenigde Staten.

Buitenlandse interesse

Dit waren niet de enige twee veulens die naar het buitenland vertrokken. Malin Baryard Johnson heeft bijvoorbeeld geïnvesteerd in Nadira Van het Stokste, een Kashmir van Schuttershof dochter en dus ook de halfzus van Christian Ahlmann’s Wilco 52.

Daarnaast waren er biedingen van Portugal, Mexico, Duitsland, Marokko, Italië en Frankrijk. Harry en Victor Theeuwes investeerden ook in hun eigen collectie: zij kochten Siënno Fields M, een zoon van Marschal Fields 111 uit dezelfde moederlijn als de gebroeders Holstein Calypso.

Embryo’s

Het embryo kreeg zo de nodige waardering: het embryo van Cornet Obolensky x Elvis Ter Putte werd geveild voor 20.000 euro. Het Cornet Obolensky x Chatman embryo ging onder de hamer voor 18.000 euro terwijl de Diamond of Semilly x H & M Tornesch van eigenaar veranderde voor 16.000 euro.



