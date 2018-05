Nederland loot achtste startpositie Nations Cup La Baule

Rob Ehrens heeft voor de eerste Nations Cup-wedstrijd, die voor Nederland meetelt voor punten dit jaar, gekozen voor een sterk team bestaande uit Marc Houtzager, Frank Schuttert, Jur Vrieling en Harrie Smolders.

Volgorde

Vrieling bijt het spits af voor Nederland en komt met VDL Glasgow vh Merelsnest N.O.P. (v. Nabab de Reve) als achtste combinatie in de ring. Dan volgt Schuttert met Chianti’s Champion (v. Champion du Lys) als tweede Nederlander. Houtzager en Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel), die afgelopen januari in Amsterdam de Grote Prijs wonnen gaan als derde en Smolders sluit het rijtje af met Don VHP Z (v. Diamant de Semilly), waarmee hij een week geleden nog de GCT won in Hamburg.

Eerste van vijf

La Baule is de eerst van vijf landenwedstrijden waar Nederland kwalificatiepunten kan halen voor de finale, de tweede kwalificatiewedstrijd wordt in juni in Rotterdam verreden. Met dit team denkt Ehrens een mooie eerste slag te kunnen slaan. “Ik probeer elke wedstrijd steeds een goede groep bij elkaar te zetten. Het is natuurlijk koffiedik kijken, maar ik denk dat we met dit team zeker vooraan meedoen”, lichtte de bondscoach onlangs zijn keuze voor La Baule toe.

De wedstrijd begint zondagmiddag op 13.00 uur.

Klik hier voor de startlijst

Bron: Paardenkrant-Horses.nl