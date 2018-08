Team China organiseert Europese League in De Peelbergen en Sentower Park

Ger Poels en Jerry Smit zijn de Europese initiatiefnemers van de League. “Ter promotie van de springsport in China worden daar sinds 2014 al diverse internationale concoursen georganiseerd, zoals de Longines China Tour. Daar hebben veel internationaal bekende springruiters hun deelname aan verleend. Nu draaien we het concept om en nodigen de Chinese ruiters uit om hier te komen rijden in de CEID Europe League. Ter bevordering van kennisuitwisseling en om meer naamsbekendheid te geven aan de Chinese springsport”, aldus Poels namens de founders van De Peelbergen.

De Peelbergen en Sentower Park

De CEID ondersteunt de Chinese Equestrian Association om een nationaal team te vormen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio en biedt ondersteuning bij het trainingsprogramma. CEID Europe League 2018 bestaat uit een CSI* en CSI** op Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg, Nederland van 2 tot 5 augustus, en een CSI* en CSI*** op Sentower Park in Opglabbeek, België van 9 tot 12 augustus.

Uitgebreid programma

Namens de organisatie is Ken Ruysen verantwoordelijk voor de communicatie en de indeling van het programma: “Naast paardensport wordt het bezoek aangevuld met een galadiner en diverse rondleidingen bij bekende stallen en fokkerijen in de buurt. Er worden tevens een aantal clinics verzorgd. Met zijn allen proberen we een succes te maken van deze eerste league en hopelijk volgen er zo meer”.

Op de foto staan v.l.n.r.: Bovenste rij – Michelle Wang, Lu Wei (vertegenwoordiger CEA), Jessica Zhang (general manager CEID), Ger Poels (initiatiefnemer), Jerry Smit (initiatiefnemer), Zhou Liqiang. Onderste rij – Frank Laenen (general manager Equestrian Centre de Peelbergen), Wang Yunjing (Chinese amazone), Ken Ruysen (event director CEID Europe League), Tianyuan Mi.

Bron: persbericht