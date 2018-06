Teavanta II C Z terug op Margaretha Hoeve

“Onyschenko heeft ons gevraagd om de merrie weer op te trainen”, vertelt voormalig eigenaar Eric Berkhof. “Dat verloopt goed. Vorige week heeft ze bij Blom alleen maar nul gesprongen en ook in Luxemburg sprong ze fantastisch.” Stalruiter Jonas Vervoort behaalde gisteren een zesde plaats met haar in het 1,45 m in Roeser.

Toekomst onbekend

Hoe de toekomst van Teavanta er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. “Misschien gaat ze straks wel naar een topruiter om weer op het allerhoogste niveau te komen. Hoe en wanneer Onyschenko wil verkopen is nog niet exact afgesproken.”

Geen klik

De 13-jarige merrie werd in september 2017 verkocht aan Alexander Onyschenko uit Oekraïne. Onyschenko startte haar in Vilamoura en Olivia in 1.40/1.45m-rubrieken maar bleek geen goede klik te hebben met de merrie. Niet veel later, in november 2017, kwam Teavanta in actie met Simon Delestre. Ook deze match bleek niet ideaal.

