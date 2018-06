Thijssen: ‘Nu hoef ik niet meer zo hard te trappen’

Mede door een krappe toegestane tijd in de basisproef mochten slechts 7 van de 60 combinaties hun geluk beproeven in de barrage. Thijssen deed al vaker een gooi naar de zege in een twee sterren GP op de Peelbergen, maar niet eerder stond hij bovenop het podium. Met de sterk gelijnde hengst Cristello van Numero Uno finishte de routinier in 39.55 seconden. Zonder voorlangs te draaien na hindernis drie, wat de dames op hun beurt wel deden.

Ritme houden

“Ik moest in de lijn van twee naar drie een galopsprong minder rijden, voorlangs steken had met dit paard averechts uitgepakt. Ik moet ritme houden, als ik teveel gas terug neem, kost het teveel tijd om hem weer op te laten trekken”. Met zijn zege ontving Leon Thijssen niet alleen een mooi geldbedrag. Hij kreeg namens het ECdP tevens een vintage elektrische fiets aangeboden.

‘Niet hard trappen’

“Het is met deze fiets eigenlijk hetzelfde als Cristello. De eerste paar meters gaan wat traag en daarna schiet je ineens op. Ik fiets best vaak, dus ik ben blij dat ik niet meer zo hard hoef te trappen. Ik heb dit weekend nog een fiets geleend van een van de medewerkers hier omdat ik zonder zat. Alleen moet ik met de waarde van een paar duizend euro wel vlug uit vinden hoe het slot van deze fiets werkt als ik ermee naar de kroeg ga”, besluit Thijssen lachend.

Familie Eckermann

Cornwell won exact een jaar geleden met de vader van Katrin Eckermann, Otmar, een Medium Tour op een CSI bij de Peelbergen. Met zijn pas acht jaar oud bewees de Cornado-ruin vandaag wederom zijn kwaliteit in 40.02 seconden. Met de door de familie Lamers gefokte Hitchcock van de Broekkant (v. Canturo) snelde Alise Oken door de finishlijn in 40.81.

Top vijf

De vierde en vijfde plaats werden bezet door twee ruiters uit Ysselsteyn (L). De uitstekend in vorm verkerende Braziliaan Thiago Ribas Da Costa reed met Dreambrina (v. Verdi), voorheen onder Mathijs van Asten, een tijd van 42.40. Zelf stuurde Van Asten For Pleasure-merrie Romane du Theil naar plaats vijf als snelste vierfouter in 40.12.

Bron: persbericht