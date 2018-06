Belgen winnen Nations Cup junioren, Nederland vierde

De landenwedstrijd in Wierden zou op donderdag verreden worden totdat de wedstrijd na drie combinaties stil gelegd moest worden vanwege noodweer. De drie scores bleven staan en de proef werd op donderdagochtend hervat. Maar liefst 22 van de 36 ruiters sprongen foutloos of hadden een tijdfout, wat het excellente niveau onder de junioren weergaf.

Zes voor Nederland en Italië

Het Nederlands team stond na de eerste ronde met één tijdfout in totaal op de bronzen positie achter België en Engeland met nul strafpunten, maar zakte naar de vierde plaats door rijfoutjes van Paris Morssinkhof en Iris Hakvoort. Samen met de nulrondes van Mel Thijssen en Rowen van de Mheen kwam de stand op 6 strafpunten te staan, net als Italië.

De Belgen hielden stand. Het Ierse team met Jack Ryan, Ciaran Nallon, Sean Monaghan en Harry Allen klom zelfs op naar het zilver en deelde deze plek met de Britse ploeg met Sienna en Scarlett Charles, James Winter en Oliver Fletcher.

Stuk voor stuk goed

“Het was spannend. Er waren heel veel goede ruiters, maar gelukkig heeft België heel goede junioren. Ik heb enkele sterkhouders en ruiters die je kansen wil geven”, vertelt chef d’Equipe Rik Deraedt. “Alexander heeft bij de pony’s en junioren al wat landenwedstrijden gereden, Thibault en Simon hebben heel veel ervaring en Mathias reed zijn eerste Nations Cup. Het waren stuk voor stuk goede ritten. Ze hebben allemaal hun steentje bijgedragen.”

Krachtpatser

“En ik had een fris paard vandaag”, lacht Thibault Philippaerts die gisteren in de stromende regen zijn eerste foutloze rit aflegde met Jaimi van Dorperheide (v. Winningmood). Alexander Housen heeft Galoubet Fravanca (v. Caretino) pas eind januari op stal gekregen en heeft een echte krachtpatser onder het zadel. Mathias Hazebroek is met Jurry (v. Toulon) al lange tijd in vorm. Simon Morssinkhof werd recent Belgisch kampioen met Vivolta de Gree (v. Diamant de Semilly).

Goed initiatief

Naar het Europees kampioenschap willen alle ruiters wel, maar de nieuwe Youth FEI Nations Cup geeft ook een extra dimensie. “Je reed eerder landenwedstrijden om je te bewijzen, maar nu wil je extra goed rijden om straks in de finale te zitten voor de beste zes landen”, vertelt Simon Morssinkhof.

De nieuwe league is een goed initiatief vindt de chef d’equipe. “Voorheen viel alle druk weg na het EK en stonden er geen belangrijke dingen meer op het programma, maar nu hebben we nog de Nations Cup finale van 6 tot en met 9 september in Opglabbeek. We hebben nu twee keer gewonnen, een keer derde en tweemaal zesde. Ik denk dat België er wel goed voorstaat”, lacht hij.

De uitslag

Bron: persbericht Wendy Scholten