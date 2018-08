Tom Martens staat zijn mannetje in De Peelbergen

In 34.65 finishte Martens met achtjarige Fleetwood, nipt achter Brits ruiter Christopher Frazer met Quisandro (v. Quintero) in de twee-fasen rubriek. Daarmee trekt het duo de goede vorm van vorige week, een derde plaats in de 1.50m Grote Prijs van JPM, door. Vervolgens klopte de Limburger met ruim een seconde verschil alsnog de tijd van Frazer met Diablesse in 33.44 seconden.

Top drie

Een van de founders van De Peelbergen en de GP-winnaar van Twente, Antonio Alfonso, stuurde de Dream van Generhese (v. Indian Gold van Castershoeve) onder de Italiaanse vlag in 33.15 naar plaats drie. De eveneens in Limburg woonachtige Braziliaan Thiago Ribas da Costa werd tweede met BWP-merrie Kassandra Van ’t Heike (v Epleaser van ’t Heike) in 32.63 seconden. De zege viel in handen van Spanjaard Alberto Marquez Galobardes. Hij zadelde voor zijn ultra snelle ronde in 31.78 SF-ruin Aldo du Manoir (v. Iowa).

Voor alle uitslagen, klik hier.