Topklassering Sander Geerink Wiener Neustadt

De finale werd in de barrage tussen tien combinaties uitgevochten. Wolfgang Puschak was de combinatie met de langste adem. De Duitser werd nummer één met Number One (v.Call Me Number One) in een tijd van 43,21. De Oostenrijker Markus Saurugg gooide alle remmen los voor de winst, maar werd door een fout uiteindelijk vijfde.

Sander reed de eerder door Bart Bles gereden Gran Canyon van HD, rond in een tijd van 44,40. Deze snelle ronde bleek uiteindelijk goed genoeg voor een tweede prijs. De Spaanse Gabriele Mata Leza (Adriana D’Argouges) belandde met 45,03 net achter de Nederlander. Nuri Dijks bleef met een tijdfout uit de barrage en werd toch nog 11e.

