Als zevende starter noteerde Pius Schwizer met About a Dream (v. Clinton) al vroeg in het parcours over 1,45 meter een scherpe tijd van 48,93 seconden. De enige ruiter die daar uiteindelijk bij in de buurt kwam was Eric van der Vleuten, die met de Kigali-zoon Zigali P S een dikke halve seconde meer nodig had om de finish foutloos te passeren.