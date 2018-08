In Dublin wist Doron Kuipers met Daegen Lalan (Cicero Z van Paemel x Julio Mariner) de vijfde plaats (62,08) te bemachtigen. Hij eindigde daarmee achter de Engelse amazone Holly Smith (Quality Old Joker). De eerste drie plaatsen in deze Royal Dublin Society Stakes waren voor de Ierse ruiters (resp. Daniel Coyle, Shane Sweetnam en Clem McMahon). Kevin Jochems had met Billy Penny een fout en eindigde in deze rubriek op de achttiende plaats.