Willem Greve tweemaal superieur bij zevenjarigen: Gogo Karla V en Grandorado TN

Remco Been nestelde zich met een andere Eldorado van de Zeshoek-zoon, Gouverneur (mv. Burggraaf), tussen het Greve-geweld en werd tweede.

Verrichtingskampioen

Twintig deelnemers, zeven barragekandidaten waarvan er slechts drie foutloos bleven. Het was dan ook geen gemakkelijke opgave voor de 7-jarige finalisten vandaag. Grandorado TN, de verrichtingskampioen van 2014 die sinds 2015 voor de helft in het bezit is van Greve en veel gedekt heeft, had echter geen enkele moeite met het parcours. En de voorgaande parcoursen.

De uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl