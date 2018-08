Yves Houtackers wint met een honderdste seconde verschil

Van de veertig duo’s uit de basisomloop kwamen er elf retour in de barrage. Daarin zette Veniss als een van de eerste starters een moeilijk te kloppen tijd van 45.78 seconden neer. Met SbS-merrie Daisy du Grand Moustier wist hij Stephanie Andries met Javenia (v. Nonstop) op een goeie 3,5 seconden afstand te houden (49.27). De Belgische amazone werd zo derde, gevolgd door Aniek Poels met Evivera (v. Contendro) in 50.11.

Twee maal tweede

Houtackers ging voortvarend van start. Hij wist met Pmh Pollyanna (v. Marius Claudius) ondanks een naar eigen zeggen ruime wending in de een na laatste bocht in 45.77 te finishen. Daarmee moest Pedro Veniss voor de tweede maal vandaag genoegen nemen met een tweede plaats. De Braziliaan erkende zijn meerdere eerder op de dag al in de Italiaanse Emauele Gaudiano in de GP-kwalificatie over 1.40m.

Uurwerk

Houtackers kreeg namens de rubrieksponsor een horloge aangeboden. “Het is de eerste keer dat ik een Longines horloge win in mijn carrière, dat is zeker mooi meegenomen. Eigenlijk ben ik omdat de eigenaresse van dit paard, Bliss Heers, een paar maanden uit de running is door een blessure slechts gelegenheidsruiter. Het is een voordeel dat Bliss al twee jaar bij mij lest, dus ik ken het paard goed. Vandaag liep het lekker, maar ik moet wel zeggen dat ik een gelukje had op de laatste hindernis van de eerste omloop, het had niet veel gescheeld of ik had helemaal geen barrage mogen rijden”.