Mooie opsteker voor Kelly Jochems in Midden Tour finale

Als een van de eerste starters in de veertienkoppige barrage sprong de in Ysselsteyn woonachtige Da Costa met de achtjarige Kassandra Van ’T Heike (v. Epleaser Van ’T Heike) naar een genadeloos vlugge tijd van 31 seconden rond. Pogingen van onder andere Boy-Adrian van Gelderen, Leon Thijssen en dochter Mel stranden met vier strafpunten op het scorebord. Namens Nederland deed Kelly Jochems de meest succesvolle inspanning om de Braziliaan voorbij te snellen.

Goede ruil

Met KWPN’er Egwel (v. Singapore) liet de zus van Kevin Jochems een knap staaltje stuurmanskunst zien. “Dit is een groot paard en hij kan soms wat kijkerig zijn, maar vandaag heeft hij super gelopen. Egwel is momenteel mijn eerste paard, maar vandaag heb ik geruild met mijn tweede paard, Flying Jackie. Zij was gister in de GP-kwalificatie foutloos, met enkel een tijdsoverschrijding, en loopt daarom morgen in de Grote Prijs. Die ruil heeft goed uitgepakt”, aldus de young rider die met de grote schimmel een tijd van 32.50 klokte.

Nooit meer te laat

De twee na laatste starter, Joao Victor Castro, wist met Chippendale-ruin Chippo Z elfhonderdste van een seconde rapper als Jochems te finishen in 32.39. Maar kwam ondanks een scherpe ronde niet in de buurt van de tijd van zijn landgenoot. Da Costa verdiende met zijn rit een Longines horloge, aangeboden door Horse Service International. “Nu kom je nooit meer te laat”, grapt Da Costa’s buurvrouw. Waarop de Braziliaan lacht en zegt: “Ik was in ieder geval op tijd met Kassandra, door haar als vierjarige te kopen”.

Bron: persbericht