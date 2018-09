Thijssen en Lemmen geklopt door Italiaans zwaargewicht

Van de 80 deelnemers in de 1.45m proef scoorden 22 een barrageticket. Met genoeg concurrentie namen veel ruiters risico, vooral door na de dubbel scherp aan te rijden op de stijl die volgde. Degene die op deze hindernis geen hout hoorden vallen, moesten onder de 32 seconden duiken om een plaats in de top drie te bemachtigen.

Fijn beest

Michael Christofoletti zette met de ervaren Belony een tijd van 30.14 seconden neer. Met zijn ruiter maakte de elfjarige ruin dit jaar al twee maal deel uit van het Italiaanse landenteam. “Het is ook wel een heel snel stel”, zegt Thijssen. De Sevenumse ruiter wist met de groot gelijnde Cristello 2 (v. Numero Uno) de chronometer te stoppen in 31.91 seconden. “Hoe dit paard zich ontwikkelt, daar word ik blij van. Het is echt een fijn beest. En je kan niet altijd winnen”, verwijst de nummer twee naar Cristello’s GP-zege in Kronenberg in juni van dit jaar.

Zeshonderdste seconde

“Ik had misschien een galopspring minder moeten rijden naar de dubbel”, overpeinst Patrick Lemmen zijn tijd van 31.97, slechts zeshonderdste seconde achter die van Thijssen. “Maar ik heb zo’n idee dat de winnaar een heel ervaren paard heeft. Eline presteert de laatste tijd geweldig, maar het is ook een stuk ervaring dat je op weg helpt”, aldus de Carpe Diem Equestrian Team ruiter, die bij het vorige CSI in Kronenberg met de negenjarige Diamant de Semilly-merrie de zege in de CSI2* Grote Prijs opeiste.

Weer Tacken en Chenna Z

In de 1.40m proef van de dag lieten Niels Tacken en Chenna Z (v. Chablis I Z) zich weer gelden. Het paar streek donderdag al de winst op in de GP-kwalificatie en was vandaag ook goed voor de eerste plaats. Het snelle due verwees Rodrigo Almeida van Stal Joppen naar plaats twee, terwijl ook hier Leon Thijssen zich bij de top drie reed met For President (v. Numero Uno).

Voor alle uitslagen: https://online.equipe.com/nl/competitions/26780