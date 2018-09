Van Asten en Call Girl imponeren in GP de Peelbergen

“Er stond een delicate proef vandaag”, verwijst Van Asten naar het bouwwerk van Henk Linders en zijn team. Van de 58 starts mochten slechts zes deelnemers retour komen voor de barrage. Vooral de driesprong en de uit de hoek gebouwde oxer bleken scherprechters.

Risico

Als eerste starter zette Van Asten de tijd op scherp in 38.69 seconden. Met de negenjarige Cassini II-merrie Call Girl 5, in eigendom van Joop Aaldering en Kyra Swelheim, koos de Limburger voor een van de twee binnendoor opties. De eerste die ook voor de tweede voorlangs optie ging was Kristian Houwen. Maar helaas raakte KWPN-hengst Edinburgh daardoor uit zijn ritme en kreeg op de laatste hindernis ook nog een paal aan de benen. Het duo eindigde als zesde.

Ervaring

Als laatste starter volgde Cristofoletti, die met zijn vriendin Jana Wargers een eigen stal runt in Zuid-Duitsland, Houwens’ voorbeeld door uit de dubbel een scherpe draai te maken naar de laatste steil. Dat lukte de Italiaan wel vloeiend en zorgde voor bijna twee seconden voorsprong op Van Asten (36.88). “Ik kon heel strak de dubbel in rijden, net als Cristofoletti, maar in de laatste bocht moest ik mijn paard een galopsprong terugnemen. Daar heb ik het deels verloren. Maar als je ziet hoeveel ervaring het paard van de winnaar heeft, dan ben ik toch prima tevreden”, vat de nummer twee samen.

Zelfbescherming

Call Girl 5, de halfzus van Michael Whitackers’ Cassionato, is nu anderhalf jaar bij Van Asten onder het zadel. “Het is gewoon een heel fijn paard, wel groot en in het begin wilde ze bijna teveel haar best doen. We hebben haar een beetje tegen zichzelf moeten beschermen, zo ruig sprong ze. Dus we hebben haar de tijd gegeven zich te ontwikkelen en gaan rustig verder met haar klaar te maken voor het hogere werk”.

Top vijf

De top drie werd gecompleteerd door op Fransman Robinson Maupiler met SF-merrie Talika des Isles. Het paar klokte een tijd van 39.06. Onder de Zweedse vlag reed de Roggelse Erika Lickhammer naar de vierde plaats met de Zweeds gefokte Lucille in 40.07. En Braziliaan Thiago Ribas Da Costa, eveneens uit Ysselsteyn, reed met Dreambrina -voorheen ook onder Van Asten- naar plaats vijf.

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht