Springheren volgen het voorbeeld van dressuurdames

Twee rondes over 1.55m stonden op het zaterdagprogramma in Aken. Van de 32 gestarte combinaties waren er maar liefst veertien die alle obstakels in de lepels lieten na de eerste ronde. Onder hen twee Nederlanders: Maikel Van der Vleuten en Frank Schuttert.

Van der Vleuten vierde

Het was uiteindelijk Van der Vleuten die met Arera C (v. Indoctro) voor het beste vaderlandse resultaat zorgde. Hij eindigde vierde en moest uiteindelijk iets meer dan drie seconden toegeven op de winnaar. Schuttert reed zijn La Fille Rouge (v. Couleur Rubin) naar de twaalfde stek na acht strafpunten in de tweede ronde.

Duitsers onverslaanbaar

De top twee was evenwel niet bij te houden voor de concurrentie. Als eerste starter zette Ahlmann meteen de toon. Niemand die zijn tijd nog kon evenaren. Laatste starter Hans-Dieter Dreher deed nog een verwoede poging, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in Ahlmann. Luciana Diniz reed Camargo 2 (v. Canturo), zoon van haar toppaard Fit For Fun (v. For Pleasure), naar de derde plaats. Werner Muff en Jazoe van ’t Steenpaal (v. Cornet’s Stern) sloot de top vijf af.

Bron: Paardenkrant-horses.nl