Staande ovatie voor Nereo in Badminton

Het was niet helemaal hoe Andrew Nicholson het afscheid van Nereo gepland had. Het springparcours als afsluiting van de Badminton Horse Trials had zijn ereronde moeten worden. Maar ’s ochtends bij de veterinaire keuring werd de achttienjarige vos in de holding box gezet, op het harde was hij niet helemaal goed.

‘Niet helemaal zoals ik gedacht had’

Nicholson besloot Nereo meteen terug te trekken, nadat hij als twaalfde uit de cross was gekomen. “Het ging niet helemaal zoals ik het had uitgedacht, maar de show die hij gisteren in de cross gaf was geweldig en ik hoop dat het publiek hem zo herinnert.”

Team brons Spelen Londen

In de ruim tien jaar van topsport won Nereo met Andrew Nicholson Bramham CCI3* in 2009, Aken CIC3* in 2010, Pau CCI4* in 2012, Barbury CIC3* in 2016 en Badminton 2017. Drie keer werd de combinatie tweede in Burghley. Op de Spelen van Londen was er een bronzen teammedaille en individueel werd Nicholson vierde met Nereo. Twee keer was het paar lid van het Nieuw-Zeelandse team op het WK in Kentucky en Caen.

Zege Badminton hoogtepunt

Nereo won vijf van de veertig internationale starts en eindigde 25 keer in de top tien. Voor Andrew Nicholson was de overwinning in Badminton vorig jaar het hoogtepunt uit hun carrière. “Ik heb alles met hem gedaan, jaar na jaar heeft hij op top niveau gepresteerd. Het geeft aan hoe sterk hij is.”

Lily, de dochter van Andrew Nicholson, heeft de teugels van Nereo overgenomen, zodat hij kan genieten van een actieve pensionering.

