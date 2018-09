Stageplaats bij topruiters te verdienen op NI Salland

De beste vier deelnemers krijgen privélessen of een stageplaats aangeboden bij een van de vier springheren en bij de juiste match mogelijk zelfs een baan als stalruiter.

‘The Match – Eye for Detail’

‘The Match – Eye for Detail’ is een rubriek die talentscouting in de regio promoot. Een van de vier juryleden is Ernesto Canseco. De voormalig VDL Stud-ruiter runt samen met zijn vrouw Ilona Celebrity Stables in het Friese Boijl. “Ik denk dat er veel animo gaat zijn voor deze rubriek. Het is een leuk en nieuw idee, waarbij landelijke ruiters een unieke kans geboden wordt om een aantal lessen te krijgen of een stage te lopen via The Match”, legt Canseco uit.

Rijstijl & trainbaarheid

De rijstijlrubriek is toegankelijk voor paardenruiters startgerechtigd in de klasse L of hoger en D/E-ponyruiters startgerechtigd in de klasse Z of hoger. Middels een motivatiebrief en een springfilmpje worden uit de inschrijvingen maximaal twintig ruiters geselecteerd. Zij zullen een parcours tweemaal achter elkaar springen. Tussen de rondes wordt het rijden door de jury beoordeeld en krijgen de ruiters feedback. In de tweede ronde wordt er gekeken in hoeverre de gekregen informatie in de praktijk gebracht wordt.

Keuzemogelijkheid

“De vier winnaars mogen kiezen bij welk jurylid zij lessen willen nemen of stage komen lopen. Bij ons op stal in Boijl is er de mogelijkheid om alles te ervaren, van stalmanagement tot de paarden rijden en meekijken met de trainingen enzovoorts. Ik ben dus erg benieuwd naar alle ruiters die we te zien zullen krijgen. Ik heb er zin in, het is een mooi idee en we weet wat eruit voort mag vloeien”, besluit Canseco, die zeventien jaar geleden door een overwinning in zijn geboorteland Mexico een zomerstage aangeboden kreeg bij VDL Stud.

Startplaats op CSI Zwolle

De inschrijvingen voor Nationaal Indoor Salland zijn vanaf dinsdag 4 september geopend. Naast The Match worden er op NI Salland rubrieken verreden in de klassen BB tot en met 1.40m. Waarbij in de Grote Prijs op zondagmiddag tevens een startplaats te winnen valt voor CSI Zwolle.

Bron: Persbericht