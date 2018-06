Stefan Passchier overtuigend naar dubbele ZZ-Zwaar-winst

Passchier was na afloop heel tevreden over de verrichting van Google: “Super blij en trots, want we hadden beide best wel last van de warmte.” De ruiter kwam in de eerste proef uit op 66,57% en liet Lisanne Veenje daar met Friesen Exklusiv Wirdmer ruim twee procent achter zich. Het witte lint was voor Jacob van der Heide en zijn aansprekende Lusitano Frodo (v. Xipo), die uitkwam uit 61,36%. De overige acht deelnemers in deze proef kwamen niet op een winstpunt uit.

In de tweede proef, welke gecombineerd werd met de Intermediaire I, kwam Passchier ook op het hoogste percentage uit.

Vera van Verre concurrente van zichzelf

In de Prix St. Georges ging Vera van Verre voornamelijk de strijd met zichzelf aan. Net als in de eerste ZZ-Zwaar-proef kwamen hier slechts drie combinaties met 60% of meer de ring uit. Van Verra liet voor haar proef met de Valdez-nazaat Change Faith 63,97% noteren. Met haar andere troef C’Est La Vie (v. Florencio) was ze goed voor 61,47%. Daarmee deelde ze de tweede prijs ex aequo met Angelique Vroom.

De complete uitslagen volgen nog.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl