Stefanie Heins: ‘Ik heb veel aan zijn ervaring’

Al in rit 25 van de 93 starters kwam Been met Holland vd Bisschop (v. Heartbreaker) in de ring in deze kwalificatie over hindernissen van 1,40 meter. De ruiter uit Wierden wist wat hem te doen stond en reed naar een erg snelle tijd van 61,73 seconden. Na de 68 volgende ritten was hij pas zeker van de winst. Been zag iedereen zich stuk bijten op zijn tijd.

Uit de top drie

De Italiaan Michael Cristofoletti eindigde met Sig Debalia (v. Zurich) als tweede in 62,92 seconden. In de laatste rit deed Robert Vos er met Diabeau (v. Vaillant) alles aan om Been te verschalken, maar dat lukte hem niet. In deze wedstrijd direct op tijd kwam Vos tot 62,95 seconden en dat leverde hem uiteindelijk de derde plaats op. Jammer voor Marcelle Hokse met Example (v. Ultimo) uit Staphorst die lang uitzicht had op die derde stek, maar in de laatste rit voorbij gestreefd werd. Lennard de Boer bezette de vijfde plaats met Verdi-zoon Don Diego.

Gekwalificeerd

In deze kwalificatiewedstrijd kwam ook Stefanie Heins in de ring. Een week geleden miste de amazone uit De Schiphorst de Grote Prijs, omdat zij zich toen niet wist te kwalificeren. Ze had haar hoop nu gevestigd op Contara 15. “Het is een nieuw paard dat misschien nog niet helemaal gereed is voor een Grote Prijs, maar ik ga het toch proberen mij te kwalificeren”, liet de amazone voorafgaand aan de rubriek weten. In deze kwalificatie werd Heins zeventiende met Contara 15 in een tijd van 70,58 seconden. Dit is voldoende om zondag de Grote Prijs te rijden.

Voetsporen

In de afgelopen jaren is Stefanie Heins al aardig in de voetsporen van vader Johan getreden. Johan Heins mag zich rekenen tot de topruiters van weleer. Zijn ervaring draagt hij nog steeds over aan zijn dochter. “Daar heb ik heel veel aan”, beaamt Stefanie. “Hij helpt mij vaak op concoursen, geeft heel veel aanwijzingen en

tips. Daar leer ik enorm van.”

Op de vraag welk doel ze in de sport voor ogen heeft laat Stefanie weten: “Ik ben me nu aan het oriënteren wat ik eigenlijk wil. Ik ben 26 jaar en al een tijdje in de springsport actief, maar ik kijk om mij heen. Begrijp me goed voor mij is het geen optie uit de paardenwereld te stappen, maar misschien wil ik wel de aan- en verkoop van paarden gaan doen of meer met de stal bezig zijn. Ik weet het nog niet.”

Jonge paarden

Vandaag stonden ook twee jonge paardenrubrieken op het programma in De Wolden. Bij de zesjarigen bleef Henk Frederiks met Harm B (v. Eldorado vd Zeshoek) nipt voor Sabrina van Rijswijk met de Grison van den Bisschop-dochter Happyfee.

Bij de zevenjarigen was de overwinning voor de Poolse amazone Aleksandra Lusina-Golas met de Canoso-dochter Cambel I G. Mareille van Geel-Schröder volgde op de tweede plaats met de schimmel Girl Scout (v. Quasimodo v/d Molendreef)

Twee sterren

Naast de kwalificatie voor de Grote Prijs worden er ook nog twee kwalificatie wedstrijden over 1,30 meter en 1,35 meter verreden. De Belg Patrick Jonkmans bleef met Kamiel van het Langwater (v. Wiensender) Hester Klompmaker in het zadel van Forever V.D.W. (v. Zirocco Blue) bijna twee seconden voor in de rubriek over 1,30 meter.

Vol overtuiging kwam de 1,35 meterrubriek op naam van Ali Al Khorafi, die in De Wolden deelneemt onder de vlag van de FEI. Hij liet de concurrentie ruimschoots achter zich met de Rascin-zoon Duramid LCH. Harrie Wiering volgde op bijna vier seconden afstand met de achtjarige merrie Folinda (v. Van Gogh).

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl