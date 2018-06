Stefanie Wolf gastruiter Pavo Cup

Wolf vond de Pavo Cup zelf een mooie wedstrijd voor opkomende dressuurpaarden. “Ik vond de kwaliteit van de paarden destijds hoog en het is voor mij een eer om ze dit jaar onder het zadel te mogen testen. Ik verwacht dat de kwaliteit van de paarden en de wijze van voorstellen van hoog niveau is.”

Gevoel belangrijk

De amazone is van mening dat een goed paard in alle drie de gangen kwaliteit moet tonen. “Onder het zadel is het gevoel voor mij heel belangrijk. Hoe is de mond van het paard? Laat hij me goed zitten? Geeft hij de juiste reacties? Als laatste denk ik aan de kracht in het achterbeen. Een paard met veel front en voorbeen is natuurlijk mooi, maar de motor moet duidelijk achterin zitten.”

Bron: KWPN