Stephanie de Frel rijdt met één beugel Grand Prix: ‘Calrieta bleef haar ding doen’

Op de eerste selectie boekte Stephanie de Frel met Gladiator ook al goede resultaten en daarmee is het duo goed op weg in de selecties voor het NK. “Vandaag was Gladdie in de eerste proef een beetje afgeleid. Hij is momenteel best veel hengst en daardoor was hij met allerlei dingen bezig behalve met mij. Daardoor kregen helaas best wat storingen”, vertelt De Frel met die de Totilas-zoon eerder al de zeventig procent-grens passeerde.

Heel goed en nét aan

In de tweede proef was Gladiotor veel beter bij de les. “Die proef ging echt fijn. Het was alleen een beetje jammer dat we in beide proeven dertig punten juryverschil hadden. De ene jury vond het heel goed en de andere nét aan. Maar goed, dat hoort er een beetje bij.”

NK en WK

Het duo laat waarschijnlijk de de derde en laatste selectie aan zich voorbij gaan. “In dat weekend is hier om de hoek een festival en daardoor is het onmogelijk om van het eiland af te komen. Hopelijk zitten we er met deze plaatsingen bij voor het NK en daarnaast zit Gladdie ook nog in de WK-selecties dus hij krijgt het druk genoeg.”

Liever geen eigen concurrent

Met Farmana Angel stapte De Frel na het ZZ-Licht over naar de Lichte Tour en reed nu haar vierde wedstrijd op dit niveau. “Ze gaat iedere wedstrijd beter en verrast me iedere keer in positieve zin. Ik vind het niet zo leuk om tegen mezelf te rijden, dus als het niet hoeft doe ik dat liever niet”, vervolgt De Frel lachend over de reden waarom ze met deze merrie het ZZ-Zwaar heeft overgeslagen.

Rijden in plaats van sturen

Ondanks dat er hier er daar nog wat mis ging, is De Frel goed te spreken over haar Grand Prix-proef met Calrieta. “Dit was niet onze hoogste score tot nu toe maar het wordt wel makkelijker in de ring. Ik kan er steeds meer aan rijden in plaats van alleen maar sturen. We hadden nog wel wat missers want in het achterwaarts dacht ze: doe het lekker zelf! En normaal wordt ze als we de diagonaal opgaan voor de serie om twee heel heet, maar nu niet. Dat verraste me waardoor we fouten kregen.”

Bungelende beugel

Onderweg verloor De Frel haar beugel maar wist de proef toch tot een goed einde te brengen. “De beugelriem schoot uit het haakje en hing alleen nog aan het lusje achter m’n been. Daardoor bungelde de beugel onder de buik van Calrieta. Ik besloot maar gewoon door te rijden en dat ging best aardig. We kregen geen fouten meer en zelfs de eners gingen goed. Calrieta bleef gewoon haar ding doen”, aldus De Frel die de beugel uiteindelijk bij het afgroeten in het zand zag vallen.

Nog een Totilas

Marijke van Giesen won de eerste proef ZZ-Zwaar. Zij reed Genuine, die net als De Frels winnaar Gladiator een nakomeling is van Totilas, naar 68%. In de tweede proef eindige het duo als vierde. Met twee tweede plaatsen leverde ook Geert Hofland een contante prestatie. Hij reed Blaze (v. United) naar 66,143% en 66,929%.

Everdale wint Zware Tour

In de gecombineerde rubriek Zware Tour was Everdale (v. Lord Leatherdale) niet te kloppen. Charlotte Fry reed de KWPN-hengst naar 69,615% in de Grand Prix U25.

