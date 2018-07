Sterk bewegende Helandro B wordt regionaal ereklassekampioen

Helandro B is een zoon van Cizandro uit Wilhemientje (v. Lorton) gefokt door Jan van de Biesebos uit Beesd. In 2017 won eigenaar Cor van Dijk al de nieuwelingenrubriek voor hengsten en ruinen in Luttenberg.

Tweede plaats

De tweede plaats was voor de elfjarige Cilardo (v. Ulandro) met Etienne Raeven. Het totaalplaatje van Cilardo was wat charmanter mede door de fijne hoofdhals verbinding maar op machtsvertoon en kracht legde hij het af tegen Helandro B.

Deftig in het front

De derde plaats was voor Diesel (v. Unieko) in handen van Berry van der Genugten. Hij ging goed van de vloer en was deftig in het front maar zou meer go moeten tonen en meer bodem moeten nemen om hoger te eindigen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KWPN