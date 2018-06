Sterk Big Tour-rentree voor Carambole

Voor Carambole was het voor het eerst sinds lange tijd dat hij weer een Big Tour liep. De winnaar van de Grote Prijzen van Drachten, Amsterdam, Hardelot en Knokke kende in 2015 en 2016 extreem succesvolle tijden, maar stond vanaf september vorig jaar vanwege een blessure noodgedwongen aan de kant.

Rentree in de luwte

In april liet Greve de goedgekeurde zoon van Cassini I voor het eerst weer een paar rondjes in het 1,20 m en 1,25 m maken in Opglabbeek en liet de hengst daarmee een rentree maken in de luwte. Begin deze maand kwam het duo in Tubbergen een keer in actie in een twee fasen 1,45m-rubriek met een dubbel foutloos resultaat.

Eerste keer Big Tour

De derde plaats in de 1,55m-rubriek van zaterdag was het derde optreden van Greve en Carambole in Gross Viegeln en weer de eerste keer in een 4*-Big Tour. Donderdag stuurde Greve de hengst op de eerste dag van de wedstrijd al foutloos rond in de 1,40m-rubriek op tijd en vrijdag bleef het paar eveneens foutloos in het 1,40m.

Winnaar

De overwinning in deze rubriek was voor Andre Thieme met Aretino (v. Artani). Thieme was ongelooflijk snel met de ruin en verwees zijn landgenoot Jan Wernke met Nashville HR (v. Nintender) met meer dan drie seconden verschil naar de tweede plaats.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl