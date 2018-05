Sterk optreden Burr-Howard met Cavalier-dochter Donna Speciale in Tryon

De barrage van de 1,45m Grand Prix telde acht combinatie. Het leverde een boeiende strijd op tussen de drie hoogst geplaatsten. Leslie Burr had het voordeel om als laatste van start te gaan. Ze had gezien dat Catherine Tyree een snelle tijd van 42,534 seconden op de klokken had gezet met de Holsteiner Catungee (v. Contact Me).

O’Shea pakt tweede plek

Even later snelde Paul O’Shea Tyree voorbij met de Emerald-zoon Imerald van ’t Voorhof. De Ier finishte in 42,374, twee tiende sneller dan de Amerikaanse.

‘Zeer snel en zeer voorzichtig’

Leslie Burr kwam als laatste in de ring. De door G. Houtvast uit Schimmert gefokte Donna Speciale toonde al haar kwaliteiten, “zeer snel en zeer voorzichtig”, aldus Burr, en snoepte nog eens twee tiende van O’Shea’s tijd af. In 42,167 seconden was de zege voor Leslie Burr.

‘Hoef nergens een galopsprong minder te rijden’

“Er was niet ergens een plek waar ik tijd kon besparen”, vertelde Leslie Burr na afloop, “De merrie is van nature erg snel. Als je de galopsprongen zou tellen, heb ik, denk ik, er wel meer gemaakt dan de anderen. Maar ze is zo snel dat ik de luxe heb om nergens een galopsprong minder te hoeven rijden!”

De top vijf werd volgemaakt door Santiago Lambre met Cetano van Aspergem Z (v. Clinton I) en en Richie Moloney op Rocksy Music (v. Ars Vivendi).

Bron Persbericht Tryon