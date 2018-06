Sterk optreden Daniel Bluman en Namelus-zoon Entano

In de 1,50m hoofdrubriek bleven veertien combinaties foutloos in het basisparcours. In de barrage gingen er elf van start en Daniel Bluman ging met de eerste prijs naar huis. Met de negenjarige Entano finishte hij in 37,88 seconden, ruim een halve seconde sneller dan Eric Lamaze en Saura de Fondcombe (v. Balou de Rouet). Laura Hite met Calypso van de Zuuthoeve (v. Tangelo van de Zuuthoeve) werd derde op bijna drie seconden achter de winnaar.

Uit stal Loewie Joppen

Entano is gefokt door N.G.M. Santvoort uit Nuland en is via de springstal van Loewie Joppen naar Amerika gegaan. De zoon van Namelus R liep in de finale van de vijfjarige springpaarden in Lanaken.

Duurste paard WEF Auction

Eduardo Menezes won met Caruschka 2 (v. Berlin) de 1,45m-proef. Op 2,5 seconden achter de winnaar werd John Perez tweede met de Ircolando-dochter Utopia, gefokt door Van de Leest uit Oss. Farrel VDL (v. Cardento) onder Daniel Coyle sprong naar de derde plaats. De Cardento-zoon, gefokt door de VDL Stud, was vorig jaar met 600.000 Dollar het duurste paard op de WEF Sport Horse Auction in Wellington.

Berlin-dochter Esmee

De Berlin-dochter Esmee, gefokt door Arninkhof uit Weerselo, werd vierde onder Daniel Bluman. De schimmelmerrie werd vorig jaar nog uitgebracht door Sjaak Sleiderink en bezorgde Bluman bij hun debuut op het Winter Equestrian Festival in Wellington dit voorjaar meteen de zege.

Bron Paardenkrant-Horses.nl