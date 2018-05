Steve van der Woude: ‘Stoer om op één en twee te eindigen’

Steve van der Woude rijdt beide paarden voor klanten. “Eyecatcher rijd ik sinds twee maanden en bij hem is het plan om te kijken wat er uit te halen valt. Hij liep in Heiloo super braaf en foutloos zijn proef, maar we misten deze keer net dat spectaculaire. Toch was dat ook niet het doel van vandaag, vorige keer liepen we namelijk tegen een aantal fouten aan. Daarom wilde ik vooral safe de proef doorrijden, dan rijd ik er volgende keer weer meer aan.”

Stoer

Met Future, die uiteindelijk voor de verkoop is, reed de ruiter ook een fijne proef, maar liep wel tegen een fout aan. “We kregen een fout in de serie, die om de vier waren dus ook goed voor een vier”, lacht Van der Woude. “Maar ik was over beide tevreden en om dan met deze punten in zo’n groot deelnemersveld eerste en tweede te worden, is toch wel heel stoer!”

Zuidervaart wint Grand Prix

In de laatste rubriek in Heiloo, de Intermediaire II/Grand Prix, eiste Kelly Zuidervaart de overwinning op. Met haar Torino-zoon Cadans M was ze goed voor 62,94%, genoeg om net voor te kunnen blijven op Charlotte Kruiniger, die Majestic Utillity (v. Jazz) aan start bracht. De derde plaats ging naar Britt van der Panne.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl