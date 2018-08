Steven Veldhuis op dreef in Blom Cup: Inferno aan de leiding bij vijfjarigen

In het tweede onderdeel gingen 115 combinaties van start in het tweefasenparcours. Net als gisteren bleven 31 combinaties geheel foutloos en op de laatste na zijn ze daarmee gekwalificeerd voor de finale op donderdag. Steven Veldhuis weet dat de eerste klap een daalder waard is en gaf vol gas met de Etoulon VDL-zoon Inferno (uit Bryolieta T ster van Indoctro, fokker M. Terpstra uit Aalzum) van VDL Stud en R. Rikkert.

Icarus V en Mylord Lady

Thomas Mertens stond lange tijd aan de leiding met Icarus V (Biscayo uit Carentina van Caretino, fokker M. Verschoor uit Haarle) maar moest uiteindelijk toch genoegen nemen met de tweede plaats, terwijl Mylord Lady (Mylord Carthago uit Acord Lady stb-ext PROK van Casco, fokker A. Geessink uit Groenlo) met Sophie Hinners als derde finishte.

KWPN-hengsten

Tot de dertig finalisten behoren ook de KWPN-goedgekeurde hengsten Ipsthar (Denzel van ’t Meulenhof uit Vestha stb prest van Farmer, fokker J. Moerings uit Roosendaal) onder Bas Moerings en Irvington VDL (Dallas uit Tanagra M ster prest van Quick Star, fokker J.W.M. Veltmaat uit Lemelerveld) met Alex Chitty in het zadel.

Titelverdediger

Ook de Blom Cup-winnares van vorig jaar, Idagonda ster PROK (Zirocco Blue VDL uit Degonda ster EPTM-spr PROK van Corland, fokker Frans Wetemans uit Heythuysen) onder Nicole Mestrom, kan donderdag haar titel gaan verdedigen.

Uitslag

Naar alle uitslagen

Bron: KWPN