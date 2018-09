Stevens domineert Youngster Final Sommersted, Van Geel beste Nederlander

Stevens reed de Balou du Rouet nakomeling Botakara strak rond in een tijd van 65,26 seconden. De Deen Martin Dinesen Neergaard stond met Clear The Way (v.Clearway) met ruim vier seconden achterstand op een tweede plaats. Derde werd de Noorse Veronika Glythe en Elsinore Colby (v.Colman) met een tijd van 70,25 seconden.

Nederlanders

In deze rubriek wist van de Nederlanders alleen Daan van Geel met Handel V.D.W. (v.Zambesi) de nul te houden. Van Geel eindigde uiteindelijk op een twaalfde plaats. In de 1,35m rubriek die vanochtend verreden werd, was Piet Raijmakers Jr succesvol. Raijmakers pakte met Van Schijndel’s Double Bee (v.Lord Z) een tweede plaats achter Cameron Hanley en PMH Pollyanna (v.Marius Claudius).

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl