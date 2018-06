Stradivarius speelt de eerste viool in de Gold Cup

Grote stayers waren voor de Gold Cup ingeschreven en de meesten hadden op diverse renbanen ter wereld tegen elkaar gekoerst. Vazirabad, Sheikhzayedroad, Order of St. George, Max Dynamite kennen elkaar door en door en waren aan elkaar gewaagd.

Geen eindspurt van Order of St.George

Het was Mount Moriah die de koers leidde en het tempo bepaalde met de rest van de favorieten in zijn slipstream. De pas vierjarige Stradivarius (Sea the Stars x Private Life) koerste onder Dettori in een vierde positie en wachtte op de eindspurt van Order of St.George die er niet kwam.

Vazirabad kwam niet voorbij

Dettori, die vorig jaar de winnende rit op Big Orange miste vanwege een blessure zei: “Ryan Moore, op Orde van St. George zat in de problemen op vier honderd meter voor de finish. Ik dacht dat als ik hem zou aanvallen dat Moore dat gevecht zou winnen dus ik wachtte tot het rechte stuk en toen dacht ik nu kan ik hem pakken. Op dat moment zag ik Vazirabad en ik ken diens strijdlust en uithoudingsvermogen. Toen Vazirabad niet aan mij voorbij kwam wist ik dat ik de Gold Cup gewonnen had.”

Eerste Gold Cup

De menigte van 80.000 brulde Stradivarius de finish over en trainer John Gosden kon zijn geluk niet op. Voor hem was het de eerste Gold Cup overwinning. Het verzachte de pijn van zijn nederlaag met Cracksman op woensdag in de Prince of Wales Stakes. Voor Dettori was het zijn zesde Gold Cup overwinning. Geruchten dat de jockey zou stoppen bleken ongegrond. Dettori is topfit en is van plan nog jaren door te gaan.

Stradivarius bleek kreupel te zijn bij een routinematig onderzoek na afloop van de race. Hij bleek rechtsachter een ijzer te hebben verloren.

Bron Paardenkrant-Horses.nl