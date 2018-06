Stressbestendig oranje Young Riders team wint goud

Het was het Young Riders team van bondscoach Luc Steeghs dat de dag weer glans gaf, nadat het ponyteam van Edwin Hoogenraat al brons had gewonnen.

Nek-aan-nek-race

Nederland en Noorwegen streden een nek-aan-nek-race die beslist moest worden in de barrage. De teller stond nog op nul en dat bleef zo voor Nederland. Sanne Thijssen op Expert (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en Veronique Morsink op Faithfull (v. For Keeps) gaven het goede voorbeeld en Lars Kersten pakte revanche na zijn weggestreepte 4/4-score door eveneens nul te rijden met Dobbey (v. Zirocco Blue VDL). Een balk in het Noorse kamp zorgde ervoor dat Kars Bonhof met Zentos (v. Zento) geen derde ronde hoefde te rijden.

Stressbestendigheid

“Dit was de wedstrijd van de stressbestendigheid”, analyseert Luc Steeghs, die bewondering had voor de koelbloedigheid van zijn ruiters. “Elke wedstrijd is er één om een stap verder te komen en dit was er één van. Sanne klopt al heel hard aan de poort bij de senioren, maar de rest wil dat ook. Daarvoor moet je strijd en spanning kunnen combineren en dat deden ze vandaag. Ik zeg altijd: je hebt wedstrijden en wedstrijden. Deze druk maakt je uiteindelijk een betere ruiter. Je leert van fouten en daardoor kan je je verder ontwikkelen. Maar je realiseert je ook dat een kampioenschapspaard een ander paard is dan die een keer een Grote Prijs wint. Op een kampioenschap moeten ze vijf omlopen constant springen en je weet pas of ze constant zijn op dit soort wedstrijden.”

‘Springclinic’

Sanne Thijssen, die een ware springclinic gaf, had niet verwacht dat haar Expert zo’n shooting star was met drie nulrondes. “We hebben hem een half jaar op stal. In Mierlo blonk hij al uit, maar ik zag nog niet aankomen dat hij zo snel op niveau kwam. Hij wordt steeds beter, een lekker ongecompliceerd paard.”

‘Vandaag heel safe

Ook Veronique Morsink had het gevoel dat ze geen fout kon krijgen vandaag op Faithfull. “Gisteren liep hij al heel fijn, al hadden we een fout. Voor mijn gevoel was hij vandaag heel safe. Drie keer nul rijden was echt mooi. Het was al een verrassing dat ik in het team kwam in de plaats van Megan Laseur die haar paard niet fit had.”

Derde foutloze barragerit

Dankzij de derde foutloze barragerit van Lars Kersten wist het oranje team zich van vier nieuwe fietsen te verzekeren. “Gelukkig maar dat ik me in de derde ronde kon herpakken. In de eerste omlopen hadden we twee grote fouten waar ik zelf wel wat aan had kunnen doen”, is hij kritisch. “Ach”, staat Sanne hem bij, “je paard had ook van de balken af kunnen blijven”, lacht ze.

‘Springt weer fantastisch’

Het was Kars Bonhof die als laatste starter in de tweede ronde ervoor zorgde dat het tot een barrage kwam tegen Noorwegen. “Ja, er kwam wel een beetje druk bij kijken, maar ik moet er niet teveel bij stil staan. Ik heb een voorzichtig paard dat vaak nul springt. Vorig jaar was hij verkocht naar Saudi-Arabië, maar hij kwam terug en vanaf dag één springt hij weer fantastisch.”

Het Noors team, bestaande uit Emma Brauti, Karoline Lien, Martine Eknes Hegna en Lisa Ulven, werd opgevolgd door Italië (4), België (8) en Denemarken (16).

