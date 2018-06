Study of Man wint de Qipco Prix du Jockeyclub 2018

Study of Man is een paard dat in het middenveld het best tot zijn recht komt om dan in de laatste drie a vierhonderd meter los te breken en te finishen. Onder jockey Stéphane Pasquier verliep de koers dan ook op die manier doch beiden dienden heel diep te gaan in het laatste stuk voor de finish om de eerste prijs van 945.000 euro binnen te halen voor de tweede aankomende Patascoy en de derde geplaatste Louis d’Or. Voor een door tranen beroerde Pascal Bary was het zijn zesde Franse Derby overwinning voor Stéphane Pasquier zijn eerste.

Franse Derby

De Prix du Jockeyclub werd naar de Jockeyclub te Newmarket (Engeland) genoemd en is ook bekend als de Franse Derby. In 1836 vond de eerste editie voor alleen in Frankrijk geboren en getrainde paarden plaats. Sinds 1944 is het deelnemersveld internationaler geworden en mogen ook buitenlandse drie jarige hengsten en merries deelnemen. De afstand veranderde ook in de loop der jaren van 2500 meter naar, sinds 2005, 2100 meter. Negen winnaars van de Prix du Jockey Club hebben vervolgens de Prix d’ Arc de Triomphe gewonnen. De eerste was Ksar in 1921 en de meest recente was Dalakhani in 2003.

Japan juicht mee voor dubbel succes van de Japanse dekhengst Deep Impact

Deep Impact is Japans leidende dekhengst en Triple Crown winnaar en staat ter dekking in het Shadai Stallion Station te Abira, Hokkaido. Op 28 mei j.l. won Wagnerian (Deep Impact x Miss

Encore) voor het 118.000 koppige publiek op de renbaan van Tokyo de Tokyo Yūshun, ook wel de Japanse Derby genaamd. Met Wagnerian en Study of Man, twee derbywinnaars in één jaar van dezelfde dekhengst zet Deep Impact en daarmee de Japanse volbloedfokkerij zich stevig in de kijker.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl