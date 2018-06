Succes voor Tacken en Thijssen in Luxemburg

Devos was met de voshengst van Darco bijna vier seconden sneller foutloos in de barrage van deze rubriek over 1,45m dan de concurrentie. Thijssen zette met Cristello 2 de tweede tijd neer, maar kreeg vier strafpunten met de Numero Uno-zoon en moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Top drie

Angelie von Essen zorgde met de KWPN’er Daniel voor de tweede snelste foutloze rit. De Zweedse amazone kwam in 54,45 seconden aan de finish met de Heartbreaker-zoon en was daarmee op haar beurt iets meer dan een halve seconde sneller dan Tacken. De Nederlander zat in het zadel van Viento Uno-zoon Cas en klokte af op 55 seconden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl