Succesvolle crowdfunding actie Emily King

Gisteren maakte Emily King bekend dat ze het doel had bereikt, de 40.000 Pond was binnengehaald en de zesjarige ‘Hobby’ mag in haar stal blijven. 556 mensen hadden geld gedoneerd waaronder particuliere investeerders.

Potentie

“Het is fantastisch”, vertelde Emily King aan H&H. “Zijn eigenaar moest hem om verschillende redenen verkopen en toppaarden zijn zo moeilijk te vinden; wanneer je weet dat hij de potentie heeft, is het laatste wat je wilt hem kwijtraken.”

WK Le Lion d’Angers

King is van plan om Hobby binnenkort in zijn eerste internationale 1*-wedstrijd te starten met als doel het nationale kampioenschap voor zesjarige eventers in Osberton en dan mogelijk het WK in Le Lion d’Angers.

Bron Horse and Hound