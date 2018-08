Supersnelle Zoer wint op CSI Ommen

“Van begin tot eind ging het precies zoals je een barragerit wil rijden. Voorwaarts, vlot en krap. Ik kon overal in het ritme blijven zonder bang te zijn voor een fout. Dat is lekker rijden”, is Albert Zoer tevreden over de achtjarige hengst Freedom (v. Larino).

Klassepaarden

Zoer zit er letterlijk en figuurlijk warmpjes bij. Warm vanwege de huidige temperaturen, maar van zijn paardenbestand mag ook een hoop verwacht worden. De achtjarigen uit zijn stal springen met uitzonderlijke klasse en winnen regelmatig een internationale proef.

Freedom

Freedom werd als tweejarige bij de fokker aangekocht. “Op papier leek het goed, maar dan is het afwachten of het een goede wordt. Het viel ons wel meteen op dat het een heel scherp en voorzichtig springpaard is. In de opleiding van een paard is het belangrijk dat je af en toe een stapje verder gaat om te toetsen hoe ver ze zijn, maar je moet ze niet afbluffen. Freedom voelt nu bevestigd aan in het 1.40m. Morgen loopt hij zijn eerste 1.45m proef en daarna kijken we wel weer verder.”

Langere coolingdown

Albert Zoer heeft er net twee internationale weken op zitten op CSI De Wolden. Problemen met de aanhoudende hitte heeft hij niet. “Het ene paard kan er beter tegen dan de ander, maar ik moet zeggen dat m’n paarden er weinig last hebben. Ja, je hebt tijdens de wedstrijden wel een piekmoment waarbij ze het warmer krijgen, maar dan zorg je voor een langere cooling down en spuit je ze extra lang af tot de temperatuur weer normaal is. Daar moet je wel tijd en aandacht aan besteden. Dan zijn ze de volgende dag weer topfit in de ring.”

Vrieling en Verlooy

In totaal werden donderdag drie internationale rubrieken verreden. Jur Vrieling startte de dag winnend in de 1.30m Trebbe Trophy met de KWPN-goedgekeurde hengst Freeman VDL (v. Emmerton). Jos Verlooy, gisteren winnaar van het 1.30m, won vanmiddag de 1.35m Agrifirm Trophy met Cor-Leon van Vlierbeek Z (v. Calvaro Z). Beste Nederlander was hier Stijn Roelink op de tweede plaats met Souplesse (v. Carthino Z).

Afsluiting donderdag

De donderdag werd afgesloten met een schitterende, drukbezochte menavond vol tuigpaardensport, mensport, Friezen en Hackneys.

Programma vrijdag

CSI Ommen vervolgt vrijdag met vier internationale springrubrieken, waarvan de 1.50m rubriek om 18.00 uur begint. Het sensationele Puissance springen begint om 21.15 uur, waarna het tot in de late uurtjes gezellig zal zijn op de feestavond.

Bron: www.csiommen.nl