Suzanne Kleijwegt en Floor van Manen winnen Z2-proef

Op de Hippiade in Ermelo zijn Suzanne Kleijwegt en Floor van Manen goed van start gegaan door allebei de klassieke proef in de klasse Z2 te winnen. In de eerste groep kwam Kleijwegt met de Fidertanz-dochter Finnländerin KS uit op 72,11%, Van Manen en de Quaterback-zoon Gregor waren met 70,10% de beste combinatie in de tweede groep.