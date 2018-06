Swingende overwinning voor Jeanine Nieuwenhuis

Met deze zege heeft Nieuwenhuis inmiddels een hattrick te maken in de kür op muziek op Internationaal niveau. Ze zegevierde dit jaar al in Den Bosch en Nieuw en Sint Joostland en voegt nu Rotterdam aan haar palmares toe.

Foutje weerhoudt niet

Met de enorme United-zoon, die danst door het drafgedeelte, is Nieuwenhuis een klasse apart in de U25. Gisteren gaf de amazone al aan: “Die piaffe moet nog beter en dat kan ook in de kür nog beter. Maar verder hoop ik eigenlijk dat hij morgen in de kür gewoon weer net zo goed loopt als vandaag.” Hier slaagde de amazone zeker in, die een mooie kür reed waar alle overgangen en oefeningen precies werden gemarkeerd de muziek. In de moeilijke wisselserie om de pas over de AC-lijn slopen er wat foutjes in, maar dit weerhield de Zeeuwse amazone niet van de unanieme zege. Ze revancheerde meteen de eners op haar reservelijn en deze zette ze mooi groot gesprongen en foutloos neer. Het vijfkoppige jurykorps waardeerden het sterke optreden met 75,200%.

Duitse amazones

Landgenoten Bianca Nowag en Jill-Marielle Becks kwamen na elkaar in de Rotterdamse piste. Nowag reed met Fair Play RB (v. Fidermark)een technisch sterk gereden kür waar ze weinig steekjes liet vallen. Echter de muziek van diverse musicals was een beetje rommelig. Met een score van 72,625% nam de Duitse amazone op dat moment de leiding over in het klassement.

Deze koppositie hield ze niet lang vast, want haar landgenote Becks verwees haar naar de tweede plaats door 72,875% te scoren met de Damon Hill-zoon Damon’s Satelite. Becks werd net als gisteren tweede. Zij liet een sterke proef zien, waar de pirouettes nog wat meer gezet konden en maakte ze tot twee keer toe een foutje in de serie om de pas. Daarentegen was de piaffe wel beter dan gisteren.

Foutloze Van der Vlist

Maxime van der Vlist reed met de Negro-zoon Bailey als één van de weinigen een nagenoeg foutloze kür op muziek. Alleen in de laatste piaffe kreeg het duo een kleine communicatie storing. Bailey was een beetje onder de indruk van de imposante arena in het Rotterdamse bos waardoor het algehele beeld nog iets meer ontspannen mocht. Met een eindtotaal van 71,850% werd het duo net als gisteren vierde.

Pech voor Hamelink

Jeroen Hamelink begon erg sterk met zijn Zanzibar (v. Rousseau) heel sterk met een mooi opwaarts beeld. In de serie om de twee passen slopen er twee keer foutjes in. Na het afloop van de proef leek er niks aan de hand bij Zanzibar, maar in de controle achteraf bleek er toch sporen van bloed in de mond van de ruin geconstateerd wat zorgde voor uitsluiting.

