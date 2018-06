Tamara Danning vooraan op Outdoor Gelderland: ‘Ik win nooit iets’

“Ik ben altijd maar jonge paarden aan het opleiden en had nooit paarden op dit niveau. Als ze goed sprongen, werden ze door m’n werkgevers weer verkocht. Maar nu is alles anders. Ik ben in maart voor Walter Koning gaan rijden in het Belgische Essen en hij houdt een heel stel paarden voor me aan. Hij heeft echt heel goede paarden gefokt, zoals Jeepiler van vandaag. Een zoon van Cicero van Paemel uit de stam van het legendarische springpaard Big Ben met Ian Millar. Met Jeepiler gaat het bijna vanzelf. Hij is heel snel en gretig van zichzelf en draait makkelijk.”

Knieoperatie

De Zuid-Hollandse amazone begon haar carrière met het rijden van jonge en iets oudere paarden op verschillende stallen, was zelfs een jaar in Italië, reed voor nog een paar werkgevers in Nederland en moest toen voor een paar jaar moest stoppen met rijden. “Klap tegen m’n knie. Ik kreeg een nieuwe voorste kruisband.”

Weer ambitie

Daarna liep het niet heel lekker op de toenmalige stal en raakte ik best wel onzeker. Sinds ik voor Walter Konings rijd, voel ik me weer 16 en ontzettend ambitieus! Hij krijgt van alle kanten biedingen op zijn paarden, maar zegt: ‘Nee, die bewaar ik voor m’n ruiter. Ze krijgt van mij de kans om door te groeien naar 1.40/1.45m niveau en daarna ga ik met de merries fokken.’ Waar vind je nou zulke mensen”, is ze verguld.

Twaalf per dag

Tamara Danning heeft een aantal paarden op 1.35m niveau lopen en droomt nu van meer. “Ik geniet er echt van en Walter ook. Ik heb negentien paarden te rijden. Veel? Nee hoor, ik doe er twaalf per dag en met veel plezier. Dat ik op Outdoor Gelderland gewonnen heb, motiveert alleen maar nog meer.”

Ponyfinales

Felle strijd werd er ook geleverd in de Friso Woudstra Architechten BNA BV Outdoor Gelderland Trofee voor pony’s. Winnaars waren Anniek Lammertink (klasse L) met Power, Suze Bos (klasse M) met H4U Baileys, Rosalin Baan (klasse Z) met Country Baboun en Hyke Voorn (klasse ZZ) met Elisabeth Stables Vanety. In de dressuurrubrieken voor ponyruiters wonnen Linde Hofs (klasse M1) met Jacodi’s Bo’s Barclay, Yasmin Westerink (klasse M2) met Cappuccino Royale G, Micky Schelsraete (klasse Z1) met Schierensees Mithril en Jo-Anne Koch (klasse Z2) op Beauty Star.

Ondertussen hebben de internationale springruiters zich ingecheckt. Zij beginnen vandaag aan hun internationale rubrieken.

Uitslagen

Bron: Persbericht