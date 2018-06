Team Piet Raijmakers-ruiter en Van Gog pieken in laatste optreden

In het 1.45m kreeg Team Piet Raijmakers-ruiter Elmaghraby concurrentie van 15 andere U25-combinaties. Drie starts in totaal hielden het hout boven in de basisproef. Ekaterina Petrochenkova stevende als eerste starter in de barrage af op haar derde zege op rij, maar een balk aan de benen van Balsandra (v. Baloubet du Rouet) in de laatste lijn deed de Russin zakken naar plaats drie in 43.31. Voor de USA wist Giavanna Rinaldi de tijd van Ameen Elmaghraby niet te kloppen en eindigde op plaats twee in 53.56 met Rmf Corvich (v. Caretino).

Opsteker

Door zijn behouden koers kon Elmaghraby de zege binnenhalen in 50.84 met Stakkato-telg Synderella. “De balk van Ekaterina maakte het voor mij eenvoudiger. Zeker na de val van gister is dit een mooie opsteker”, aldus de Egyptenaar die een aardig woordje Nederlands spreekt nu dat hij al weer 2,5 jaar in Asten verblijft.

Junioren debuut

“Zo houd ik gelukkig een goed gevoel over aan mijn Junioren-debuut”, vertelt Cheyenne van Gog die in 2016 Nederlands Kampioen bij de pony’s werd. De Brabantse amazone had net als Elmaghraby op De Peelbergen een eliminatie achter haar naam staan, maar herpakte zich keurig. “Op de eerste dag was er een beetje miscommunicatie, daarom heb ik gister op safe gespeeld. Vandaag is een mooie afsluiter”. De 17-jarige paraveterinair-student piekte in het twee-fasen over 1.25m/1.35m met El Salvador (v. Ticallux Verte). Het duo klokte 37.71 seconden, goed voor de derde plaats.

Opnieuw Veenstra

“Zowel ik als mijn paard hebben op dit niveau nog weinig ervaring. Het is daarom ook fijn dat de mede-eigenaar, Pascal Knijnenberg, mee was om te coachen”, besluit Van Gog. Iemand met meer kilometers in de benen bleek de winnaar van deze rubriek. Gerrit Veenstra ging net als vrijdag aan de leiding met After Pleasure Toltien (v. For Pleasure) in 32.51 seconden. Voor Duitsland nam Kerstin Willenborg in 37.19 de tweede plaats in met Cassini II-nazaat Certo 8.

Bron: persbericht.