Teams EK Springen Jeugd bekend

Steeghs laat weten: “Het blijft altijd moeilijk, je probeert de combinaties te selecteren die op de belangrijke wedstrijden het beste presteren. Bij de children was dit jaar de groep veel breder dan vorig jaar, toen we maar één ruiter konden meenemen. Daar was de keuzemogelijkheid nu dus gelukkig wat groter. Bij de junioren hebben we een sterke groep, daar lag het allemaal kort bij elkaar.”

Twee debutanten bij young riders

De selectie bij de young riders bestaat uit een mix van ervaren ruiters, zoals Sanne Thijssen en een tweetal EK-debutanten. “Bij de young riders zagen we ook op het NK dat die groep dit jaar wat klein is”, licht Steeghs zijn keuze toe. In zijn selectie maken Delphine Klopper en Tristan Marchal dan ook hun debuut op een Europees Kampioenschap. “Tristan heeft dit seizoen goed gereden en Delphine heeft recent in Frankrijk goed gepresteerd en reed afgelopen weekend ook goed in Hoofddorp.”

Hoopvol

De bondscoach vertrekt met goede moed richting Fontainebleau: “In aanloop naar het EK toe hebben we een wat moeilijke start gehad met de junioren en de young riders, maar in Wierden en Hagen ging het duidelijk de goede kant op. De children hebben sowieso een sterk seizoen achter de rug, dus ik ben hoopvol gestemd.”

Teams

Young Riders

Kars Bonhof (Epe) – Zentos (v. Zento)

Delphine Klopper (Badhoevedorp) – Gladdys vd Lindehoeve Z (v. Weldon 05)

Tristan Marchal (Someren-Heide) – Sambucca (v. Sandro Boy)

Veronique Morsink (De Lutte) – Faithfull (v. For Keeps)

Sanne Thijssen (Sevenum) – Expert (v. Tangelo vd Zuuthoeve)

Junioren

Iris Hakvoort (Tollebeek) – Don’t Tell Me What To Do (v. Canturano)

Lars Kersten (Egchel) – Dobbey (v. Zirocco Blue VDL)

Rowen van de Mheen (Hoevelaken) – Q-Verdi (v. Verdi)

Beau Schuttelaar (Tegelen) – Caretino (v. Singulord Joter)

Mel Thijssen (Sevenum) – Cartolana 2 (v. Catrogran)

Children

Emma Bocken (Weert) – Estera van de Vosberg

Finn Boerekamp (Someren-Heide) – Gradini

Senna Everse (Waddinxveen) – Evert (Everto)

Sanne ter Haar (Hulshorst) – Wubbo (Aldhers)

Cejay Joosten (Zevenaar) – Sagnol

Dressuur- en eventingteams al bekend

In de week van 9 tot en met 15 juli wordt in Frankrijk het EK Jeugd voor de disciplines springen, dressuur en eventing verreden. Bondscoaches Van Silfhout en Peutz maakten eerder deze week hun dressuurselectie bekend. Jan van Beek liet ook al eerder weten welke eventing combinaties hij heeft geselecteerd.

