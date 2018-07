Teamveterinair Van Campen: ‘NK is verantwoord om door te laten gaan’

De dierenarts zegt ervan overtuigd te zijn dat paarden beter tegen de hitte kunnen dan mensen. “De organisatie heeft er alles aan gedaan om het voor de ruiters en de paarden zo behaaglijk mogelijk te maken. De deelnemers kunnen binnen losrijden, er zijn overal extra schaduw- en waterpunten en een nevelinstallatie. Met deze maatregelen is het volgens mij verantwoord om het NK vandaag door te laten gaan.”

Gewenning

Volgens Van Campen is het belangrijk niet te vergeten dat het om goed getrainde paarden gaat. “De warmte houdt al een tijd aan en de paarden zijn hieraan gewend geraakt. Onlangs waren we met het team op het EK in Fontainebleau. Daar waren ook temperaturen boven de 30 graden en werden ’s middags gewoon wedstrijden verreden. Hier hebben we ook geen enkel probleem ervaren met de hitte.”

Ruiters hebben meer last

“De ruiters kennen hun paarden goed en passen de training, warming-up en cooling down op de omstandigheden aan. Alle paarden heb ik vandaag fit de ring uit zien komen. Ik ben ervan overtuigd dat de ruiters meer last hebben van de warmte. Waar we ons momenteel echt zorgen over moeten maken, zijn de oude mensen en dieren die niet fit zijn, in plaats van de topatleten die hier vandaag in actie komen.”

Bron: KNHS