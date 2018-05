Teddy van de Rijt: ‘Mijn laatste young riders-jaar mooi afsluiten’

“Niet geselecteerd”, vertelt ze. “Ja, heel teleurstellend. Ik heb mijn beste seizoen tot nu toe gehad, alleen viel het even tegen op het Nederlands kampioenschap in Mierlo en zit ik daardoor niet in het team. Ik was vandaag wel gemotiveerd om goed te rijden. Het is mijn laatste jaar bij de young riders en dat wil ik graag mooi afsluiten.”

Niet willen missen

“Het Dutch Youngster Festival is dus ook mijn laatste keer. Dat wilde ik niet missen. Het is mooi om

er nog één keer bij te zijn. De sfeer hier is niet te vergelijken met die op een concours voor senioren”, legt Teddy van de Rijt uit.

Overstap naar senioren

De Brabantse amazone, die deelnam aan twee EK’s voor pony’s en bij de junioren diverse landenwedstrijden reed, hoopt met Itcho van ‘t Ruytershof (v. Lord Z) de stap naar een CSI3* Grote Prijs te kunnen maken. “We hebben de laatste tijd veel gewonnen en waren foutloos in de rankingproeven in Valkenswaard. Een heel goed paard dat erg in vorm is. Ik hoop de komende jaren nog veel internationale ervaring op te kunnen doen.”

Carrière in de paarden

Een carrière in de paarden is in elk geval de ambitie van Teddy van de Rijt. “Zeker weten. Ik heb nu een stuk of acht concourspaarden en dan nog een paar voor de handel.” Sinds augustus wordt ze door Albert Voorn getraind. “Daar ben ik heel blij mee. Ik wilde de puntjes op de i gaan zetten. Het klikt goed. Hij is een op-en-top paarden man. Stapt zelf ook in het zadel als het moet. Albert kan paardrijden zo simpel houden en kan qua stijl heel veel toevoegen.”

Winst voor Emily Ward

De Bouwbedrijf Hofman Prijs voor young riders kwam vandaag op naam van de Britse Emily Ward op Wild Rose (v. Oklund). Bij de junioren om de 1.35m Heidehoeve Prijs won Philippa W. Linde uit Denemarken met Jaguar (v. Chopin van het Moleneind) en was de nummer vier, Iris Michels op Adidetje (v. Dutch Capitol), de beste Nederlandse.

Nieuwenhuis en Kreemers in de prijzen

In de 1.25m Van der Kolk Prijs voor pony’s was het opnieuw Engeland aan kop. Claudia Moore won op Shamrock du Gite. Knap derde en vierde werden Pam Nieuwenhuis op Seraja en Kirsten Kreemers op Tinapatch.

Morgen is een belangrijke dag op Dutch Youngster Festival met maar liefst drie Nations

Cups op de agenda, die voor pony’s, junioren en young riders.

Bron: Persbericht Wendy Scholten