Joyce van den Berg, op de Wereldruiterspelen in Caen nog goed voor een individuele 9e plek, vindt het lastig om erover te praten. De 26-jarige amazone werd vorige week onaangenaam verrast door de mededeling van Chef d’ Equipe Pieter Wiersinga dat zij niet in het team voor Tryon was opgenomen, maar slechts als reserve mee mag.

Te groot risico

Volgens Van den Berg heeft de KNHS aangegeven dat ze het een te groot risico vinden om Marijke Visser en Joyce van den Berg samen in het team te hebben. “We zouden samen een te groot risico vormen voor het behalen een goed teamresultaat, en dat is waar de KNHS op dit kampioenschap voor wil gaan. Marijke en ik zouden teveel risico willen nemen voor een goed individueel resultaat en dat is niet wat de KNHS op dit moment wil.”

Maar Joyce van den Berg heeft twijfels bij deze uitleg. “Marijke en ik komen sinds 2011 al samen uit op kampioenschappen en we zijn altijd aan de finish gekomen. Ook zouden Marijke en ik niet coachbaar zijn, maar die feedback hebben we nog niet eerder gekregen in al die jaren dat we voor ons land uitkomen en we toch mooie resultaten hebben neergezet.”

‘Volcan kan het aan’

“Een Wereldkampioenschap gaat om de beste resultaten en dat wordt in mijn ogen behaald met de beste combinaties die beschikbaar zijn voor een land. Mijn paard Volcan heeft nationaal en internationaal laten zien dat hij hierbij hoort en ook als combinatie hebben we dat getoond op de 120 en 160 kilometer.”

Joyce van den Berg wil wel benadrukken dat haar bezwaar over de selectie absoluut niet gaat over haar teamgenoten, maar over de reden die de KNHS aanvoert over het buiten de selectie laten van haar paard.

Geen reserveplek

“Ik kon als reservecombinatie mee, maar ik heb voorafgaand aan de selectie al aangegeven dat mijn paard hiervoor niet beschikbaar is. Hij gaat alleen mee als we kunnen laten zien wat hij kan. Het welzijn van Volcan staat bij ons op nummer 1, dat is ook de reden dat we hem niet naar Amerika laten vliegen. Volcan was klaar om te pieken op dit kampioenschap, maar is te fit om daar langs de zijlijn te blijven staan. Daarom heb ik afgezien van de reserveplek”, aldus Joyce van den Berg.

Reactie KNHS

De KNHS heeft bij monde van Endurance Chef d’Equipe Pieter Wiersinga gereageerd op het interview met Joyce van den Berg: “Ik wil graag voorop stellen dat de geselecteerde combinaties allemaal aan de vereiste criteria hebben voldaan en de resultaten op de observatiewedstrijden heel dicht bij elkaar lagen. We kiezen in Tryon primair voor het teamresultaat en dan moet je enorm gaan nadenken over de manier waarop je het beste aan een goed teamresultaat komt. En daar kunnen we van mening over verschillen. Als je twee kopvrouwen hebt, die in principe gaan voor het hoogst haalbare, en dat loopt mis, dan heb je geen team meer en ben je uitgeschakeld. Maar het kan ook goed gaan, dus het was een moeilijke keuze. Dan filosofeer en praat je erover met de trainer, de dierenarts en andere ingewijden. Het belangrijkste blijft natuurlijk de geleverde prestatie door de combinatie, met de nadruk op combinatie. Joyce heeft in het verleden met verschillende paarden laten zien een topruiter te zijn; Volcan is natuurlijk ook een toppaard, daar gaat het niet om. Het is het gevolg van onze eisen in de weg naar het WK en onze focus op een teamresultaat.”

