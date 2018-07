Ter Haar: ‘Vierde plaats is eigenlijk net niks’

Sanne ter Haar en Aldhers maakten pas in de tweede finaleronde hun eerste springfout van het Europees Kampioenschap. Alleen de Ierse combinatie Rhys Williams en CES Cruson lukte het om over vijf parcoursen foutloos te blijven en veroverde daarmee het goud. Met vier concurrenten reed Sanne ter Haar de barrage om de plaatsen twee tot en met zes.

‘Iets meer tempo moeten rijden’

In de climax van het EK bleven Sanne en Aldhers wederom foutloos. De tijd van 36,12 seconden was goed voor de vierde plaats. “De vierde plaats is eigenlijk net niks, maar toch ben ik wel tevreden”, reageert Sanne. “Ik had mijn kansen vooraf iets hoger ingeschat. In de barrage had ik aan het begin met iets meer tempo moeten rijden. Ik heb mijn best gedaan en mijn paard ook.”

‘Niet hoog, maar wel technisch’

In de top van het klassement was het aantal springfouten beperkt, de overige deelnemers bij de Children verlieten de ring met de nodige strafpunten. Sanne heeft hier wel een verklaring voor. “De parcoursen waren niet hoog, maar wel technisch.” Waarom ze er geen moeite mee had weet Sanne wel. “Mijn paard was in topconditie en deed heel goed zijn best, en ik ook”, vertelt de veertienjarige die na de vakantie in Harderwijk naar de tweede klas van de Havo gaat. “Ik wil nu wel door naar de Junioren, alleen weet ik niet of mijn paard Aldhers dat aankan. Hij is nu vijftien.”

