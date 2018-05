Terhi Stegars verliest Grand Prix-paard aan koliek

Terhi Stegars maakte met Dalou Shan haar internationale debuut op het WK in Verden van 2011. Daar eindigde het duo als veertiende in de kleine finale voor zesjarigen. In 2014 stapten ze over naar de Lichte Tour en in 2016 naar de Grand Prix.

Zware tijd

“Het afgelopen half jaar was een zware tijd”, aldus Stegars. Naast het overlijden van haar twee Grand Prix-paarden liep de amazone zelf een meervoudige schouderbreuk toen Axis TSF tijdens de training dood neer viel door een gescheurde aorta.



