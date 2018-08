Terrein Tryon nog een enorme bouwplaats

“Veel gebouwen zijn nog in aanbouw, de toegangswegen zijn nog niet gereed. Alles is nog een enorme bouwplaats. Ze komen maanden tekort”, vertelt Plewa. Dat betreft onder meer het gebouw waar media en VIP’s moeten worden ondergebracht, maar ook het ‘Sheikh Building’. Nog geen gebouw dus voor sheikhs bij de endurance, maar ook het hoofdstadion met tribunes is nog niet voltooid.

Houten huisjes voor 16.000 dollar

Mark Bellissimo, eigenaar van het zeshonderd hectare grote terrein in Tryon, had grootse plannen. Er zouden twee luxe hotels komen voor de atleten en hun aanhang en in het najaar van 2017 liet Bellissimo nog aan de wereld zien waar de balzaal kwam. “Maar hier wordt nog lang niet gedanst”, vervolgt Plewa. Als alternatief worden de deelnemers doorgestuurd naar een hotel 40 minuten verderop. Tenzij ze de hand hebben weten te leggen op de houten huizen op het terrein, die worden aangeboden tegen prijzen tot 16.000 dollar per week. Iets wat de FN (Duitse Hippische Federatie) weigert.

Lengte cross niet meer in gevaar

Maar er is ook positief nieuws: de eventing kan over de volledige 5700 meter gereden worden. Een tijd lang leek het er op dat de lengte van de cross moest worden ingekort wegens hevige regenval. Dat probleem is nu definitief opgelost. De crossbaan is heuvelachtig en voorzien van bijzondere hindernissen. “In het begin is de klim licht, maar de laatste 1900 meter zijn alleen maar bergopwaarts”, vertelt Plewa.

Bron: St. Georg