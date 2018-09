Thalia Rockx herbeleeft zelfde plezier aan familiepaard Verdi als vader

Rockx had het ‘geluk’ dat Marijke van Giesen twee paarden in de U25 had, Diva (v. Spielberg) en Esther SVN, en dat ze een van haar paarden in de groep van de Intermédiaire II moest rijden omdat het anders niet in het programma in te passen was. Met Diva reed Van Giesen namelijk een score van 66,667% bijeen, waarmee ze derde werd in de Intermédiaire II-groep, maar wat haar de overwinning mogelijk had opgeleverd als ze Diva gewoon in de groep van de overige U25-ruiters had gestart. Met Esther SVN behaalde Van Giesen een percentage van 63,897% in de Intermédiaire A, waarmee ze derde werd achter Rockx en Santoucha van der Meij.

Winnend Inter II-debuut voor Oldi 67

In de Intermédiaire II was er overigens meer succes voor Stal Hexagon, behalve een mooie score voor Van Giesen en Diva: Thamar Zweistra heeft met Oldi 67 de afgelopen maanden hard getraind voor de overstap naar de Grand Prix en in Vrouwenpolder debuteerden zij winnend in de Intermédiaire II met 69,559%.

Wiskerke goed voor drie linten

In het ZZ-Zwaar sloeg Emily Wiskerke met Veersedams Shakira (v. Santiago) een dubbelslag. Ze won beide proeven met scores van 67,357% en 62,571%. Simone Nije werd tweemaal tweede met Adios (v. Revenge W) (61,643% en 61,286%). Wiskerke werd tevens tweede in de Prix St. Georges met Giant Christall met 65,441%. Deze rubriek werd gewonnen door Young Rider Merel van Wallenburg met Zip.

In de Intermédiaire I ging het oranje lint naar Mariska de Vrieze met Duchess (63,088%).

Uitslag Vrouwenpolder.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl