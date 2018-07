Thalia Rockx wint met familiepaard Verdi de la Fazenda: ‘Hartstikke gaaf’

“Hij heeft echt een geweldig karakter, ik leer zo veel van hem. Hij is zeker geen automaat ik moet er echt aan rijden”, vertelt Rockx enthousiast na haar kür. “Omdat het bij de Junioren mijn laatste wedstrijd was, wilde ik daar echt zo goed mogelijk rijden en mooi afsluiten. Bij de Young Riders wilde ik gewoon lekker rijden en kijken wat er gebeurt. Ik had even geen Young Riders kür gereden en moest er even inkomen, maar het ging heel goed en ik ben echt hartstikke tevreden. Ik ben ook al Grand Prix gestart met hem, het is gewoon alleen maar leuk omdat allemaal te doen en het is hartstikke goed voor mijn ervaring”, vertelt de pas 17-jarige amazone.

‘Thalia pakt ze allemaal af’

Vader Johan Rockx is mee als trainer, groom en vooral trotse vader. “Dit is toch geweldig. Ik ben thuis nog volop aan het rijden en geniet daar iedere dag van. Van wedstrijden rijden komt het nu alleen even niet want Thalia pakt ze allemaal af”, laat de voormalige bondscoach lachend weten.

Bernoski zilver, Quint brons

De strijd om zilver en brons was spannende en werd uiteindelijk in het voordeel beslist van Robin Bernoski. “Ik moest als laatste de ring in en wist dus al dat ik echt hoog moest scoren voor zilver. Dat maakte het wel extra spannend. Velazquez weet gelukkig ook wanneer het moet gebeuren en dat staat hij er”, vertelt de blije Bernoski. Laura Quint werd in de eerste proef tweede, maar bleef in de kür steken op de vierde plaats. Uiteindelijk was dit resultaat goed voor brons. Lisanne Zoutendijk werd derde in de kür, en vierde in de eindstand van het kampioenschap.

Uitslag NK Dressuur Young Riders 2018

1.Thalia Rockx – Verdi de La Fazenda (72,235 + 76,000) 148,235

2. Robin Bernoski – Velazquez (69,471 + 74,300) 143,771

3. Laura Quint – Edison (71,618 + 71,000) 142,618

Complete uitslag

Robin Bernoski met Velazquez Foto:

Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Laura Quint met Edison Foto:

Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: KNHS