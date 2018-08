Thamar Zweistra: ‘Nu zijn deze aan de beurt’

“Conquest liep echt heel fijn”, vertelt Thamar Zweistra enthousiast over het door Stal Hexagon zelf gefokte Grand Prix-paard. “Ik heb hem een paar keer internationaal mee gehad en daar heeft hij veel van geleerd. Hij was nu mooi scherp en toch ontspannen.”

Tweede keer van huis

Voor de Prix St. Georges had Zweistra twee paarden meegenomen die nauwelijks wedstrijdervaring hebben. “Grandville en Godinde blijven eigenlijk teveel thuis en het was lekker om deze ook een keer mee op concours te nemen.” Voor de uit Grand Prix-merrie Zodinde gefokte Godinde was het pas de tweede keer dat ze van huis was. “Een paar maanden geleden startte ik haar voor het eerst. Toen ging het best goed en hadden iets van 68 of 69 procent in de Prix St. Georges.”

Oh dit?

Zweistra en de door Stal Hexagon gefokte Totilas-merrie kregen een hele rits achten maar liepen ook fouten op. “Godinde is heel ijverig maar we hadden wat last van miscommunicatie. Dan dacht ze: oh dit? En vervolgens: oh nee toch niet”, vertelt Zweistra lachend. “Zo hadden we bijvoorbeeld een acht voor de pirouette, toen zei ik braaf en daarna viel ze gelijk in draf waardoor we een drie voor de contragalop kregen. Allemaal dat soort dingen.”

Kilometers maken

Over de als veulen aangeschafte Grandville vertelt Zweistra: “Met Louisville en daarachter Rubiquil is hij helemaal ons bloed. Hij is bijna 1,80 m en echt een kopie van z’n vader. Het is een heel fijn paard en hij doet goed z’n best. Afgelopen winter heb ik hem een paar keer mee gehad in het ZZ-Zwaar en hij heeft ook nog maar weinig ervaring. Nu zijn deze twee zevenjarigen aan de beurt om wat vaker van huis te gaan en kilometers te maken.”

Van Giessen maakt geslaagd debuut

Ook Hexagon-stalamazone Marijke van Giessen boekte successen in de Zware Tour. Met Diva (v. Spielberg), die ze eerder één keer uitbracht in de Intermédiaire A, één keer in de Inter B en één keer in de Grand Prix U25, maakte ze vandaag haar senioren Grand Prix-debuut. Dat was goed voor 67,065% en de tweede plek. “De Grand Prix was zo dichtbij dat ik ons daarin graag officieel wilde klasseren”, vertelt Van Giessen over haar opmars. “In de eerdere proeven zaten steeds wel wat dingetjes. Vandaag ging het over het algemeen heel veel makkelijker en was ik zelf ook echt aan het rijden. We hadden nog wel wat foutjes maar ik ben er heel blij mee.”

Gelijk Inter A

Met Esther SVN (v. Voice uit O. Esther) van fokker en eigenaar Ruud van Nobelen maakte Van Giessen haar wedstrijddebuut en deed dat gelijk in de Intermédiaire A. Dat was goed voor 66,397%. Deze eerder door voormalig Hexagon-ruiter Zoë de Booij in de Lichte Tour gereden merrie loopt nu twee maanden onder het zadel van Van Giessen. “Het ging best snel goed waarop ik besloot haar mee te nemen voor de Inter A”, legt de amazone uit die zevens en achten voor de piaffe en passage op haar protocol zag verschijnen. “Dat doet ze super mooi en makkelijk. In de galop hadden we een paar foutjes maar voor onze eerste wedstrijd samen ben ik heel tevreden.”

Van Wallenburg aan kop

Young rider Merel van Wallenburg, net als Van Giessen stalamazone bij Hexagon, reed de door haar opa gefokte Zip (v. Painted Black) naar 67,99%. Daarmee won ze het met de Prix St. Georges gecombineerde klassement. Maxime Osse reed met HemCell Estados (v. Krack C) de hoogste Prix St. Georges-score van 66,716% bij elkaar. Daarmee eindigde het duo als tweede in deze gecombineerde rubriek.

Inter I voor Bol

In de Intermédiaire I was Vincent Bol met afstand de beste. Hij reed Baltimore (v. Johnson) naar 66,569%. Jeske Bouwman en Enterprice (v. Ampère) volgden met 64,02%.

Gorter en De Booij winnen ZZ-Zwaar

Bianca Gorter won met Zonnaleone (v. Hexagon’s Louisville) de eerste proef ZZ-Zwaar met 62,571%. Met 61,857% was het rode lint voor Anneke de Booij en Vigieny S (v. OO Seven). In de tweede proef waren de rollen omgedraaid. Daar won De Booij met 61,286% en werd Gorter tweede met 60,857%.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl